Такие данные приведены в докладе «Обеспечение ценовой и финансовой стабильности в январе — сентябре 2019 года», прочитанном начальником Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрием Муриным на расширенном заседании правления банка 17 октября.





Он также отметил, что Нацбанк при этом не осуществлял новые заимствования, сократив свои обязательства в иностранной валюте за январь—сентябрь текущего года на 0,44 млрд. долларов.





Сальдо платежного баланса Беларуси за январь—июль текущего года оказалось положительным и составило 1,2 млрд. долларов против минус 150 млн. долларов за аналогичный период прошлого года.





Положительному результату способствовали приток иностранных инвестиций в объеме 1,2 млрд. долларов, а также размещение Банком развития РБ еврооблигаций на 0,6 млрд. долларов.





Дмитрий Мурин также отметил наличие чистого предложения иностранной валюты на внутреннем рынке РБ, что создало предпосылки для укрепления белорусского рубля.





В частности, субъекты хозяйствования за девять месяцев текущего года продали валюты в чистом выражении на 520 млн. долларов, хотя за аналогичный период прошлого года они купили на 490 млн. долларов.





Физические лица продали на чистой основе 590 млн. долларов, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Дмитрий Мурин отметил, что это объясняется увеличением объемов покупки валюты населением в связи с ростом денежных доходов.









В таких условиях, как сообщил Дмитрий Мурине, Нацбанк скупал избыточное предложение валюты. Тем самым, по его мнению, это позволило сохранить реальный курс белорусского рубля вблизи его равновесного уровня и избежать значимой переоцененности рубля.





Он рассказал, что стоимость корзины валют из доллара, евро и российского рубля за январь — сентябрь текущего года снизилась на 1,2%, доллар подешевел на 4%, курс евро снизился на 8,4%, но курс российского рубля вырос на 3,5%.





Купленная Нацбанком валюта была отправлена на пополнение международных резервных активов РБ, которые с начала года выросли на 1,7 млрд. долларов и достигли на 1 октября 8,8 млрд. долларов.