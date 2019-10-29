Цена нефти для Беларуси в 2020 году вырастет на 17,7 доллара за тонну

Ее оценка основана на стоимости нефти в 60 долларов за баррель. Налоговый маневр в России предполагает каждый год снижение экспортных пошлин на 5 п.п. и увеличение на те же 5 п.п. налога на добычу полезных ископаемых. Учитывая, что нефть отечественные НПЗ получают из России по цене за вычетом экспортных пошлин, то НДПИ включается в нее и с каждым годом стоимость сырья для них будет расти, пока не сравняется с мировой.









В этом году, по словам Гуриной, налоговый маневр уже стоил стране 250 млн долларов по итогам девяти месяцев.





В последнее время Беларусь получает по 18 млн т нефти ежегодно. Таким образом, при сохранении цены в 60 долларов за баррель, увеличение затрат на сырье в следующем году может составить около 318 млн долларов.