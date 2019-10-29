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В Беларуси вырос размер бюджета прожиточного минимума

C 1 ноября в Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии. Изменение выплат связано с повышением размера бюджета прожиточного минимума с 230,91 до 231,83 рублей. Новые размеры пенсий будут действительно до конца января будущего года.

Вместе с пенсиями вырастет размер пособий и других выплат. Например, социальная пенсия инвалидам первой группы, в том числе инвалидам с детства, вырастет с 254 до 255,01 рублей. Чуть меньше, чем на рубль, до 197,06 рублей, вырастет пособие инвалидам второй группы и инвалидам второй группы с детства, а также детям, потерявшим кормильца. На 69 копеек поднимут пособие инвалидам третьей группы. Оно составит 173,87 рублей.


Пенсия по возрасту (65 мужчины и 60 лет женщины) составит 115,92 рублей, что выше, чем сейчас на 46 копеек.    

Минимальная пенсия по возрасту без учета 20%-ой доплаты от средней зарплаты составит 57,96 рублей.

Напомним, в сентябре средняя пенсия по возрасту в Беларуси составила 446,8 рублей.
Источник: tut.by
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