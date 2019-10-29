Эксперт: Чтобы Беларусь догнала Польшу, понадобится 246 лет

В то время как международные финансовые организации пророчат замедление роста ВВП Беларуси, экономисты настаивают на срочном поиске опоры для его ускорения. Без этого отечественная экономика продолжит топтаться на месте и все больше отставать от стран Центральной Европы и Балтии, пишет "Завтра твоей страны".

Как не застрять в стагнации?





Самыми успешными в этом плане для Беларуси были 2003-2008 годы, когда потенциальный рост увеличивался. Но с 2008 до 2013 он замедлился. А в последние годы практически заморозился, рассказал старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрий Крук. Средний рост, который экономика может генерировать в ее нынешнем состоянии и при отсутствии внешних рисков – это 2%.





Но при таком темпе роста стать успешной и обеспечить макростабильность у отечественной экономики шансов нет. Она будет все больше отставать от стран Центральной Европы и Балтии, на которые, как считает экономист, Беларуси следовало бы опираться.





− Роста последних семи лет явно недостаточно для того, чтобы поддерживать статус-кво. Более того, мы существенно ухудшили свои относительные позиции. Пошла рассинхронизация с этими странами, − отметил Дмитрий Крук.





Если отечественная экономика продолжит развиваться сегодняшними темпами, то фактический уровень благосостояния будет ухудшаться по сравнению с западными соседями.





− Беларусь будет устойчиво более бедной страной. Это само по себе угроза, поскольку не дает возможности сформироваться благотворному кругу. Благотворный круг получается, если мы имеем высокий рост. И благодаря высокому росту мы создаем предпосылки для будущего роста. А они, в свою очередь, стимулируют рост, —объяснил эксперт BEROC.





Дмитрий Крук уже несколько лет говорит о важности ускорения роста экономики.По его оценке, чтобы выйти на траекторию быстрого развития, Беларуси в течение 10 лет надо расти 6-7% в год.





— Если мы хотим к 2030 году быть наравне с Чехией, все оставшиеся годы средний рост должен составить 7,6%. Если хотим догнать Польшу к 2050 году, этот рост может составлять 3,2%, — говорит Дмитрий Крук.





Эксперт добавляет, что при росте около 2% в год Чехию, Латвию, Литву, Словакию Беларусь не догонит никогда, а чтобы догнать Польшу, понадобится 246 лет.





Но даже если не думать о соревновании с более успешными странами, повышение роста экономики крайне важно для ее уст чивости.





Здоровая нормально функционирующая экономика – это основа устойчивости национальной валюты, отметила начальник управления исследований Нацбанка Наталья Мирончик.





− Рост низкий и неустойчивый. Нужно как можно скорей принимать важные меры по его наращиванию. Но не хотелось бы повторять те ошибки, которые были в 2011 году – очень не хотелось бы наступать на те же грабли, − подчеркнула представитель Нацбанка.









В последние годы замедлился потенциал роста. При этом разрыв выпуска колеблется около нуля, что говорит о сбалансированности экономики. И стимулировать экономический рост со стороны спроса ни к чему. Нацбанк выступает против стимулирования экономики за счет монетарной политики. Это разогрело бы спрос, а вместе с ним ускорило бы инфляцию, привело к нестабильности на валютном рынке, снизило уровень доходов.





− Сейчас крайне важны меры со стороны предложения. Долгосрочный рост зависит от таких ключевых факторов, как труд, капитал, технологии, организация производства. И нужны меры, которые будут воздействовать на эти компоненты, − сказала Наталья Мирончик.





За счет чего расти?





Рецепты роста экономики, которые использовали в 2000-х годах (стимулирование инвестиций в основной капитал, избыточная роль государства в распределении и аккумулировании инвестиций и жертвование ценовой и финансовой стабильностью ради роста) не принесут желаемого эффекта. Даже, казалось бы, успешный инструмент накопления капитала стал конфликтовать с производительностью, потому что ставка на накопление капитала и фокусирование экономических властей на механизме распределения инвестиций приводила к наложению ограничений на финансовый рынок, на нормальное функционирование рынков труда и товаров и услуг.





Глубокий и устойчивый рост экономики способна обеспечить более высокая производительность труда и повышение эффективности использования ресурсов.





− Чтобы вернуться к устойчивому росту и его повысить, надо думать о производительности, а про капитал мы пока можем забыть. Если у нас будет расти производительность, там, где не хватает капитала, он будет расти в силу рыночных принципов, − говорит эксперт BEROC.





Но за последние 10 лет производительность практически не выросла. Отчасти потому, что государство заботится о компаниях с самой низкой производительностью и в стране растут менее эффективные отрасли и фирмы.





Для роста производительности важны макростабильность, более эффективное госуправление, обеспечение финансового посредничества, качество образования, товарные рынки, политика конкуренции, инфраструктура и открытость, а также технологическая оснащенность, заключил Дмитрий Крук.



