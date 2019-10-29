Сделка века: за Tiffany предложили 14,5 млрд долларов





Как сообщает BBC, если сделка состоится, она станет самой крупной в карьере богатейшего француза, президента LVMH Бернара Арно.





Обе компании в понедельник подтвердили, что соответствующее предложение поступило в совет директоров Tiffany. LVMH предложила выкупить пакет ювелирной компании по цене 120 долларов за акцию, таким образом оценив стоимость сделки в 14,5 млрд долларов.





Факт предложения и цену подтвердили обе компании. LVMH в лаконичном пресс-релизе заявила, что вела предварительные переговоры с Tiffany. Ювелирная компания подтвердила, получение "одностороннего и не обязывающего" предложения.









Совет директоров тщательно оценивает его, но переговоры сейчас не идут, добавили в компании.





Международной группе компаний LVMH принадлежат 75 брендов, среди которых Louis Vuitton, Hennesy, Christian Dior, Givenchy, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Dom Perignon и Moet & Chandon. Владелец и президент группы Бернар Арно - самый богатый человек Франции.