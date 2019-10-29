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Доля государства в уставном фоне Банка развития превысила 96%

Процедура передачи акций Банка развития в собственность государства достигла финальной стадии.

Напомним, в июле текущего года Банк развития приобрел 17 550 простых акций у Национального банка. Позже, 23 октября, по решению собрания акционеров эти акции были переданы в собственность государства.

Таким образом, доля Республики Беларусь в уставном фонде Банка развития составляет 96,224%.

Банк развития был основан в 2011 году. В его создании активное участие приняли Всемирный банк и Международный валютный фонд. Основная цель Банка развития - развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.
БелТА
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