Доля государства в уставном фоне Банка развития превысила 96%
Процедура передачи акций Банка развития в собственность государства достигла финальной стадии.
Напомним, в июле текущего года Банк развития приобрел 17 550 простых акций у Национального банка. Позже, 23 октября, по решению собрания акционеров эти акции были переданы в собственность государства.
Таким образом, доля Республики Беларусь в уставном фонде Банка развития составляет 96,224%.
Банк развития был основан в 2011 году. В его создании активное участие приняли Всемирный банк и Международный валютный фонд. Основная цель Банка развития - развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.
08:22 29/10/2019
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