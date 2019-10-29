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Миссия МВФ начинает работать в Беларуси

Миссия международного валютного фонда (МВФ) во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 29 октября по 5 ноября.

"Целью миссии является обсуждение с властями и экспертами экономической ситуации в стране", - поясняли ранее в представительстве МВФ в Минске.

Как заявил в начале октября в белорусском парламенте министр финансов республики Максим Ермолович, Минск планирует  обсудить с МВФ возможность новой программы.

"База для переговоров есть. Поэтому мы планируем во время ежегодного заседания советов управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации мер правительства по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ именно в целях поддержки структурных изменений", - говорил Ермолович.

Впрочем, позже Нацбанк заявлял об отсутствии подобных проектов на текущий момент.

Планируется, что миссия МВФ проведет встречи в белорусском правительстве и Национальном банке.


Предыдущая миссия МВФ работала в республике в ноябре 2018 года - эксперты фонда приехали в рамках четвертой статьи фонда по оценке белорусской экономики. В Минэкономики заявили, что переговоры  о кредите "находятся в режиме расширенной паузы".

Напомним, что с 2015 года Беларусь вела с МВФ переговоры о предоставлении кредита в размере 3,5 миллиарда долларов США под 2,28% сроком на 10 лет.

В июле 2017-го переговоры были заморожены со стороны фонда из-за того, что белорусские власти отказались резко повышать тарифы на коммунальные услуги. Также не совпали позиции и по поводу того, как надо работать с убыточным госсектором.

Позже Минфин Беларуси заявил, что не исключает возобновления переговоров в 2020-2021 годах.

Беларусь является членом МВФ с 1992 года.
Sputnik
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