Гомельский предприниматель года «подставил» больше 150 партнеров

Пока простые белорусы живут «до зарплаты», в гомельской бизнес-среде разгораются нешуточные страсти. На аукцион за $5,5 млн выставлен торговый центр Zarko, который является одним из крупнейших в городе. Невольно в историю этой сделки оказались вовлечены более 150 партнеров застройщика, которые в случае продажи объекта «с молотка» потеряют около $6 млн. Ниже — сага, достойная российского сериала про «закат» сладкой империи, плач кредиторов и чудеса белорусского бизнеса, пишет городской журнал Белка.

Мистическое место

Место для магазина по Речицкому проспекту, 62А многие гомельчане уже давно окрестили проклятым. То ли из-за близости Давыдовского кладбища, то ли из-за строительства магазина, которое никак не может закончиться порядка 30 лет. Открыть здесь крупный торговый объект планировалось еще до распада Советского союза, но инвестор долгое время не находился, хотя от появления здесь ТЦ выигрывали все: для жителей появлялся круглосуточный магазин шаговой доступности, для бизнеса — новые торговые площади, а для города — инвестиции, новые рабочие места и дополнительные поступления от налогов.





И вот в начале 2010-х объектом заинтересовался владелец ОДО «Гурман Плюс» Виталий Панов. На тот момент Империя бизнесмена состояла из нескольких продовольственных магазинов и кафе в Гомеле, включая супермаркет «Maxima». По итогам 2012 года Виталий Панов вошел в число победителей конкурса «Лучший предприниматель».





Успешный бизнесмен решил инвестировать в строительство торгового центра и взял валютный кредит в Белгазпромбанке, который, по сути, означал, что Панов обязуется построить объект, а затем сдать его в залог все тому же банку, пока не погасит все долги. Чтобы получить кругленькую сумму, Панову пришлось большую часть своего коммерческого и личного имущества заложить банку.





В 2014 году Панов рапортовал СМИ, что ТЦ на Речицком проспекте может открыться к концу того же года, но этого не произошло. Как все мы помним, в 2014-2015 годах в Беларуси произошел очередной финансовый кризис. Чтобы перекрыть проценты по кредитам, Панов начал потихоньку распродавать незаложенное имущество. Логику бизнесмена здесь можно только угадывать. Скорее всего, владелец «Гурман Плюс» рассчитывал достроить-таки крупный объект и за счет его прибыли наладить дела. Но что-то пошло не так. В самый ответственный момент, когда объект был готов на 98%, Белгазпромбанк в судебном порядке настоял на открытии процедуры банкротства.

Банковское вмешательство

Как пояснил нам информированный источник, по факту ТЦ был построен, как и планировалось, в феврале 2017-го и по странному стечению обстоятельств именно в феврале 2017 года Гомельский экономический суд удовлетворяет иск Белгазпромбанка о начале процедуры банкротства «Гурман Плюс». Тут возникает «вопрос совести»: если бы банк хотел просто снизить свои риски, то мог бы начать процедуру банкротства «Гурман Плюс» еще в 2015 году. Но сделал это только через три года, когда объект был практически готов, а проценты по валютному кредиту значительно накопились?









Далее в этой истории появляется УП по оказанию услуг «Правовой Гарант» в лице директора Александра Кривашеи, которого Экономический суд Гомельской области назначает антикризисным управляющим по делу. По сути, деятельность антикризисного управляющего сводится к следующему: выявить и распродать все имущество банкрота, чтобы вернуть его долги кредиторам. Так в открытых отчетах Александра Кривашеи появилась информация об оценочной стоимости квартиры Панова, машин, кафе и других объектов, принадлежащих «Гурман Плюс», а также его дебиторская задолженность.





Далее профессиональный юрист добивается аннулирования сделок, которые во время кризиса заключал Панов, распродавая свое имущество. Например, люди приобрели кафе или склад у Панова, вложили деньги, развивали предприятие, а теперь оно мистически-юридическим образом вновь возвращается Панову, попадая в список для распродажи. При этом «невезучие» бизнесмены записаны в очередь кредиторов, которая до них никогда не дойдет. Стоит отметить, что в списке их более 150, и даже в случае продажи всего имущества «Гурман Плюс» затраты смогут вернуть далеко не все, т.к. вырученные средства будут распределяться антикризисным управляющим согласно составленной им очереди.

Очередь выглядит следующим образом:

— изначально деньги от продажи ТЦ пойдут на выплату налоговых и таможенных пошлин, ФСЗН и других обязательных государственных выплат;





— затем свои деньги получат банки (и на этом деньги уже практически закончатся);





— оставшаяся сумма будет распределена в процентном соотношении между иными кредиторами (а их более 150).









Как поясняет информированный источник, в случае продажи торгового центра по оценочной стоимости антикризисный управляющий сможет аккумулировать $5,5 млн. На эту сумму он сможет погасить долги только нескольких кредиторов. А далее в очереди значатся еще более 150 государственных и негосударственных предприятий.





Более того, в этой истории остаются еще вопросы. Почему квартиру и автомобили Панова, оцененные по рыночной стоимости, до сих пор не удалось продать?

«Вишенка на торте»

Самое интересное, что по белорусскому законодательству, если нынешние торги не состоятся, появится возможность уменьшить начальную стоимость лота на 10%. А это значит, что ТЦ, который на данный момент торгуется приблизительно за $5,5 млн, может быть выставлен на продажу менее чем за $5 млн. А если и в этом случае Zarko продать не удастся, то на третьих торгах он может стоить менее $3 млн.

А теперь последний вопрос: кому это выгодно?



