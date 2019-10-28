Не поверите! У айтишников появится свой профсоюз
Федерация профсоюзов занята созданием первичных организаций в компаниях Парка высоких технологий.
Об этом заявил председатель ФПБ Михаил Орда.
«Сейчас мы активно создаем первичные профсоюзные организации в IT-сфере, в Парке высоких технологий. Тема очень новая», — сказал он сегодня на форуме для журналистов региональных СМИ, передает БелТА.
В каких именно организациях создаются первички, сколько в них вступило работников пока не сообщается.
Источник: belmarket.by
16:30 28/10/2019
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