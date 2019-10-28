Не поверите! У айтишников появится свой профсоюз

Об этом заявил председатель ФПБ Михаил Орда.





«Сейчас мы активно создаем первичные профсоюзные организации в IT-сфере, в Парке высоких технологий. Тема очень новая», — сказал он сегодня на форуме для журналистов региональных СМИ, передает БелТА.





В каких именно организациях создаются первички, сколько в них вступило работников пока не сообщается.