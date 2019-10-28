Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Не поверите! У айтишников появится свой профсоюз

Федерация профсоюзов занята созданием первичных организаций в компаниях Парка высоких технологий.

Об этом заявил председатель ФПБ Михаил Орда.

«Сейчас мы активно создаем первичные профсоюзные организации в IT-сфере, в Парке высоких технологий. Тема очень новая», — сказал он сегодня на форуме для журналистов региональных СМИ, передает БелТА.

В каких именно организациях создаются первички, сколько в них вступило работников пока не сообщается. 
Источник: belmarket.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru