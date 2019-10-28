Российский рубль подскочил до месячного максимума
Торги на БВФБ в понедельник завершились ослаблением белорусского рубля к валютной корзине сразу на 0,19% благодаря росту доллара и российского рубля.
Напомним, что по итогам предыдущей недели значение корзины валют выросло на 0,23%, а тут всего за один день получилось почти столько же. Но по сравнению с началом месяца валютная корзина к текущему моменту подешевела на 0,46%.
Курс доллара вырос на 0,0018 рубля до 2,0471 BYN/USD. После четырёх укреплений подряд американская валюта подорожала до максимума за 12 дней.
Курс евро упал на 0,0030 рубля до 2,2700 BYN/EUR.
Курс российского рубля подскочил на 0,0106 BYN до 3,2070 BYN/100 RUB. Это максимальное значение на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи с начала октября.
Центробанк России
К моменту публикации статьи ЦБ РФ ещё не установил официальные курсы иностранных валют на завтра, но уже сейчас можно довольно точно определить какими они будут.
Так, к 11:30 на бирже в Москве средневзвешенный курс доллара опустился ниже официального курса на сегодня на 13 копеек до 63,8700 российских рублей. Именно таким и будет официальный курс Банка России на завтра.
С курсом евро несколько сложнее, сейчас можно предположить, что его значение опустится примерно на 28 копеек до 70,84 российских рублей. Последнее слово за Центробанком РФ.
Источник: select.by
14:02 28/10/2019
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