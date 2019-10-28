Рейтинг Doing business – все относительно
49-е место среди 190 экономик мира - это хорошо или плохо для Беларуси, власти которой мечтали войти в топ-30? И что помешало?
В отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020» (Doing business) Республика Беларусь заняла 49-е место среди 190 экономик мира.
Тем самым наша страна потеряла сразу 12 позиций. Одновременно наша страна получила 74,3 баллов из 100 возможных по показателю благоприятности условий ведения бизнеса.
В структуре исследуемых при составлении отчета направлений ”жизненного цикла“ бизнеса зафиксированы следующие позиции Беларуси:
«Регистрация предприятий» – 30 место;
«Получение разрешения на строительство» – 48 место;
«Подключение к системе электроснабжения» – 20 место;
«Регистрация собственности» – 14 место;
«Получение кредитов» – 104 место;
«Защита миноритарных инвесторов» – 79 место;
«Налогообложение» – 99 место;
«Международная торговля» – 24 место;
«Обеспечение исполнения контрактов» – 40 место;
«Разрешение неплатежеспособности» – 74 место.
Положительных реформ (в терминологии рейтинга «Ведение бизнеса») для Беларуси в отчете текущего года не зафиксировано, сообщает сайт Министерства экономики РБ. Вместе с тем в рейтинге Всемирного банка отражены позитивные изменения по таким показателям рейтинга, как:
«Регистрация предприятий» (сокращено время на регистрацию);
«Получение разрешения на строительство» (сокращено время на получение разрешения);
«Подключение к системе электроснабжения» (уменьшена стоимость подключения);
«Налогообложение» (сокращено время на уплату налогов);
«Разрешение неплатежеспособности» (увеличен коэффициент возврата средств);
«Международная торговля» (сокращена стоимость прохождения пограничного и таможенного контроля в процедуре экспорта и время прохождения пограничного и таможенного контроля в процедуре импорта).
При этом условия для осуществления международной торговли на протяжении последнего ряда лет в нашей стране оцениваются как лучшие, среди членов ЕАЭС. (Беларусь занимает 24 место, Армения – 43, Кыргызстан – 89, Российская Федерация – 99, Казахстан – 105).
Авторы исследования Всемирного банка неоднократно рекомендовали властям Беларуси провести реформы, направленные на снижение налоговой нагрузки на бизнес с целью улучшения рейтинга страны. По этому показателю Беларусь в исследовании “Doing business 2020” заняла 99-е место (год назад – такое же).
Ранее специалисты Всемирного банка констатировали, что общая ставка налогов и сборов по отношению к прибыли организации в Беларуси составляет 52,9%, в Европе и Центральной Азии этот показатель составляет 33,1%, в странах ОЭСР с высоким уровнем доходов – 40,1%.
Таким образом, по мнению экспертов Всемирного банка, налоговая нагрузка в Беларуси существенно выше, чем в других странах.
Согласно данным отчета за оцениваемый период зафиксировано одно регуляторное изменение, которое усложняет ведение бизнеса. По мнению Всемирного банка, была ослаблена защита миноритарных инвесторов в связи с увеличением предельного срока раскрытия информации о сделках с заинтересованностью аффилированных лиц.
Итак, Беларусь в нынешнем году занимает 49-е место, а наши союзники по ЕАЭС (за исключением Кыргызстана) находятся выше:
• Казахстан — 25-е место (в 2018-м — 28-е);
• Россия — 28-е (31-е);
• Армения — 47-е (41-е);
• Кыргызстан — 80-е (70-е).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Новая Зеландия;
2. Сингапур;
3. Гонконг;
4. Дания;
5. Южная Корея;
6. США;
7. Грузия;
8. Великобритания;
9. Норвегия;
10. Швеция.
Таким образом, Беларусь утратила свои позиции в рейтинге Doing business, но стало ли это катастрофой? Напомним, что белорусские власти отслеживают показатели нашей страны в этом рейтинге и выражают готовность принять меры для вхождения в топ-30. В 2016 году тогдашний директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц заявлял, что Беларусь намерена к 2020 году решить эту задачу. Как оказалось – не смогли.
Скажем прямо, сам по себе рейтинг – это хорошо, поскольку стимулирует правительство к позитивным изменениям. Но как ни крути, рейтинг – это попытка придать объективное измерение чему-то субъективному. Например, мы на первых местах по регистрации бизнеса, но с худшей налоговой системой. А ведь без упрощения налогообложения и других условий хозяйствования простота регистрации большого эффекта не имеет.
Нужно также понимать, что показатели рейтинга носят относительный характер. Согласно методологии Всемирного банка движение в рейтинге «Ведение бизнеса» происходит относительно других участников рейтинга.
Таким образом, снижение позиции Республики Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса 2020» в целом и по ряду компонентов во многом объясняется динамикой других стран, которые в 2018 году активнее улучшали условия ведения бизнеса по десяти контролируемым компонентам рейтинга.
Получается как в сказке Люиса Кэррола «Алиса в зазеркалье» – нужно бежать из всех ног, чтобы только оставаться на месте. И пока наши соседи идут вперед, мы стоим на месте, тем самым оказываясь далеко позади.
Но лучшим индикатором экономического климата в стране является деловая активность и мнение национального бизнеса. А с этим у нас все очень не просто.
Сергей Балыкин, nmnby.eu
12:12 28/10/2019
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