Рейтинг Doing business – все относительно





Тем самым наша страна потеряла сразу 12 позиций. Одновременно наша страна получила 74,3 баллов из 100 возможных по показателю благоприятности условий ведения бизнеса.





В структуре исследуемых при составлении отчета направлений ”жизненного цикла“ бизнеса зафиксированы следующие позиции Беларуси:





«Регистрация предприятий» – 30 место;





«Получение разрешения на строительство» – 48 место;





«Подключение к системе электроснабжения» – 20 место;





«Регистрация собственности» – 14 место;





«Получение кредитов» – 104 место;





«Защита миноритарных инвесторов» – 79 место;





«Налогообложение» – 99 место;





«Международная торговля» – 24 место;





«Обеспечение исполнения контрактов» – 40 место;





«Разрешение неплатежеспособности» – 74 место.





Положительных реформ (в терминологии рейтинга «Ведение бизнеса») для Беларуси в отчете текущего года не зафиксировано, сообщает сайт Министерства экономики РБ. Вместе с тем в рейтинге Всемирного банка отражены позитивные изменения по таким показателям рейтинга, как:





«Регистрация предприятий» (сокращено время на регистрацию);





«Получение разрешения на строительство» (сокращено время на получение разрешения);





«Подключение к системе электроснабжения» (уменьшена стоимость подключения);





«Налогообложение» (сокращено время на уплату налогов);





«Разрешение неплатежеспособности» (увеличен коэффициент возврата средств);





«Международная торговля» (сокращена стоимость прохождения пограничного и таможенного контроля в процедуре экспорта и время прохождения пограничного и таможенного контроля в процедуре импорта).





При этом условия для осуществления международной торговли на протяжении последнего ряда лет в нашей стране оцениваются как лучшие, среди членов ЕАЭС. (Беларусь занимает 24 место, Армения – 43, Кыргызстан – 89, Российская Федерация – 99, Казахстан – 105).









Авторы исследования Всемирного банка неоднократно рекомендовали властям Беларуси провести реформы, направленные на снижение налоговой нагрузки на бизнес с целью улучшения рейтинга страны. По этому показателю Беларусь в исследовании “Doing business 2020” заняла 99-е место (год назад – такое же).





Ранее специалисты Всемирного банка констатировали, что общая ставка налогов и сборов по отношению к прибыли организации в Беларуси составляет 52,9%, в Европе и Центральной Азии этот показатель составляет 33,1%, в странах ОЭСР с высоким уровнем доходов – 40,1%.





Таким образом, по мнению экспертов Всемирного банка, налоговая нагрузка в Беларуси существенно выше, чем в других странах.





Согласно данным отчета за оцениваемый период зафиксировано одно регуляторное изменение, которое усложняет ведение бизнеса. По мнению Всемирного банка, была ослаблена защита миноритарных инвесторов в связи с увеличением предельного срока раскрытия информации о сделках с заинтересованностью аффилированных лиц.





Итак, Беларусь в нынешнем году занимает 49-е место, а наши союзники по ЕАЭС (за исключением Кыргызстана) находятся выше:





• Казахстан — 25-е место (в 2018-м — 28-е);





• Россия — 28-е (31-е);





• Армения — 47-е (41-е);





• Кыргызстан — 80-е (70-е).





Топ-10 выглядит следующим образом:





1. Новая Зеландия;





2. Сингапур;





3. Гонконг;





4. Дания;





5. Южная Корея;





6. США;





7. Грузия;





8. Великобритания;





9. Норвегия;





10. Швеция.





Таким образом, Беларусь утратила свои позиции в рейтинге Doing business, но стало ли это катастрофой? Напомним, что белорусские власти отслеживают показатели нашей страны в этом рейтинге и выражают готовность принять меры для вхождения в топ-30. В 2016 году тогдашний директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц заявлял, что Беларусь намерена к 2020 году решить эту задачу. Как оказалось – не смогли.





Скажем прямо, сам по себе рейтинг – это хорошо, поскольку стимулирует правительство к позитивным изменениям. Но как ни крути, рейтинг – это попытка придать объективное измерение чему-то субъективному. Например, мы на первых местах по регистрации бизнеса, но с худшей налоговой системой. А ведь без упрощения налогообложения и других условий хозяйствования простота регистрации большого эффекта не имеет.





Нужно также понимать, что показатели рейтинга носят относительный характер. Согласно методологии Всемирного банка движение в рейтинге «Ведение бизнеса» происходит относительно других участников рейтинга.





Таким образом, снижение позиции Республики Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса 2020» в целом и по ряду компонентов во многом объясняется динамикой других стран, которые в 2018 году активнее улучшали условия ведения бизнеса по десяти контролируемым компонентам рейтинга.





Получается как в сказке Люиса Кэррола «Алиса в зазеркалье» – нужно бежать из всех ног, чтобы только оставаться на месте. И пока наши соседи идут вперед, мы стоим на месте, тем самым оказываясь далеко позади.









Но лучшим индикатором экономического климата в стране является деловая активность и мнение национального бизнеса. А с этим у нас все очень не просто.