Кто принял решение устанавливать "Табакерки"?

Такой вопрос "Перспектива" поставила перед чиновниками Администрации президента. Однако оотуда обращение переслали в аппарат Совета Министров.





Концерн «Белгоспищепром» утверждает, что установка киосков не входит в его компетенцию, этим занимается Министерство антимонопольного регулирования и торговли и местные исполнительные и распорядительные органы.





26 октября 2019 года ьыл получен ответ из МАРТа, в котором говорится, что размещение киосков утверждается местными исполнительными и распорядительными органами.





В свою очередь заместитель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома О.Радченко сообщил, что «в современных условиях развитие торговой инфраструктуры Минска путем установки киосков нецелесообразно».

«Ранее индивидуальным предпринимателям, имеющим нестационарные объекты мелкорозничной торговли (киоски), предоставлялась возможность строительства в установленном порядке объектов капитального строительства (мини-магазинов шаговой доступности), которой многие предприниматели воспользовались, также имеется возможность осуществления торговли на арендуемых площадях и на территориях рынков», - поясняет чиновник.

#1#

«В итоге на сегодня РОО «Перспектива» так и не получила ни от правительства, ни от президента чёткого ответа на простые вопросы, которые волнуют миллионы жителей столицы. Может, нет ответа, потому что честно ответить не могут и пишут разного рода отписки.





В любом случае, такое положение вещей не делает чести властям, потому как сегодня, и это уже точно известно, хотели бы поставить киоски через аукционы сотни предпринимателей, но они отказываются понимать одну простую вещь — почему президент на словах декларирует равные условия для всего бизнеса, а на деле лишь избранные могут получать различного рода преференции, как в случае с киосками «Табакерка», - отмечает «Перспектива».









В ближайшее время организация планирует поставить вопрос на заседании общественно-консультативного совета предпринимательства при Мингорисполкоме.