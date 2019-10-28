Под строительство международного логистического центра выделили около 400 гектаров рядом с украинской границей. Новый порт позволит восстановить судоходство между двумя странами. Беларусь сможет перевозить вниз по Днепру нефтепродукты, лес, стройматериалы и металл, а после открытия Петриковского горно-обогатительного комбината и калийные удобрения. Свой путь, по проекту, суда будут завершать в Херсоне, а через Черное море наши товары можно будет доставлять в страны Европы, Азии и Африки.





Пётр Романюк, заместитель председателя Брагинского райисполкома: «Проект очень глобальный. Во-первых, это создание рабочих мест. Во-вторых, это бюджетная составляющая. В-третьих, это развитие инфраструктуры».









Таким образом, Днепр может стать новой удобной дорогой на белорусский рынок и большой рынок ЕАЭС. Для Брагинского района, пострадавшего от последствий чернобыльской катастрофы, это новая страница в истории. Первая очередь строительства порта начнется ориентировочно в конце этого года.