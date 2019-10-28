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Строительство порта в Брагинском районе может начаться уже в конце 2019 года

В Брагинском районе построят порт для перевозки грузов по Днепру к Черному морю — Беларусь инвестирует в него 20 миллионов долларов.

Под строительство международного логистического центра выделили около 400 гектаров рядом с украинской границей. Новый порт позволит восстановить судоходство между двумя странами. Беларусь сможет перевозить вниз по Днепру нефтепродукты, лес, стройматериалы и металл, а после открытия Петриковского горно-обогатительного комбината и калийные удобрения. Свой путь, по проекту, суда будут завершать в Херсоне, а через Черное море наши товары можно будет доставлять в страны Европы, Азии и Африки.

Пётр Романюк, заместитель председателя Брагинского райисполкома: «Проект очень глобальный. Во-первых, это создание рабочих мест. Во-вторых, это бюджетная составляющая. В-третьих, это развитие инфраструктуры».


Таким образом, Днепр может стать новой удобной дорогой на белорусский рынок и большой рынок ЕАЭС. Для Брагинского района, пострадавшего от последствий чернобыльской катастрофы, это новая страница в истории. Первая очередь строительства порта начнется ориентировочно в конце этого года.
Gomel.today
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