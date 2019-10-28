Нацбанк: навязывать страховку при выдаче кредита недопустимо

Нацбанк Беларуси ранее уже рассылал банкам письма с рекомендацией исключить недобросовестные практики при выдаче кредитов и привлечении средств во вклады – "в целях обеспечения прозрачности условий оказания банковских услуг и повышения их качества".





Так, в перечне недобросовестных практик теперь содержится и навязывание заключения страховых договоров жизни, здоровья и медицинских расходов, не связанного с выполнением обязательств по договору кредитования.





К слову, недобросовестной практикой посчитают и непредоставление клиенту информации о том, что оформить кредит можно вовсе без заключения договора на страхование (и что заключить таковой можно и в других страховых организациях страны).





"К примерам недобросовестных практик банков следует относить (...) увеличение размера процентов за пользование кредитом в случае несогласия заявителя с заключением договора добровольного страхования", – сообщает Нацбанк.









Недопустимо также включение суммы страхового взноса по договору добровольного страхования в сумму предоставляемого кредита.





В Нацбанке Беларуси призывают финансовые организации учитывать изложенное при организации работы с клиентами.



