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Нацбанк: навязывать страховку при выдаче кредита недопустимо

Перечень примеров недобросовестных практик, используемых банковскими структурами, пополнился в Беларуси. Соответствующая информация содержится в рекомендательном письме на официальном сайте Национального банка.

Нацбанк Беларуси ранее уже рассылал банкам письма с рекомендацией исключить недобросовестные практики при выдаче кредитов и привлечении средств во вклады – "в целях обеспечения прозрачности условий оказания банковских услуг и повышения их качества".

Так, в перечне недобросовестных практик теперь содержится и навязывание заключения страховых договоров жизни, здоровья и медицинских расходов, не связанного с выполнением обязательств по договору кредитования. 

К слову, недобросовестной практикой посчитают и непредоставление клиенту информации о том, что оформить кредит можно вовсе без заключения договора на страхование (и что заключить таковой можно и в других страховых организациях страны).

"К примерам недобросовестных практик банков следует относить (...) увеличение размера процентов за пользование кредитом в случае несогласия заявителя с заключением договора добровольного страхования", – сообщает Нацбанк.


Недопустимо также включение суммы страхового взноса по договору добровольного страхования в сумму предоставляемого кредита.

В Нацбанке Беларуси призывают финансовые организации учитывать изложенное при организации работы с клиентами.
Источник: sputnik.by
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