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Прогноз по валютам: после затишья курсы начнут расти

Белорусский рубль после трех недель непрерывного укрепления, сдал часть позиций. При этом бурные события на внешних рынках пока не отразились на национальной валюте.

Что произойдет с курсами в ближайшую неделю? Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал об этом Myfin.by.

– На внешних валютных рынках на прошедшей неделе царил полный штиль.

Пара евро/доллар еле заметно снизилась с 1,1120 до 1,1110 или на 0,1%. К российскому рублю доллар подорожал с 63,9 до 64,0, что тоже составило около 0,1%. Евро к российском рублю практически не изменился, оставшись вблизи отметки 71,1 рубля.

И это несмотря на то, что неделя была достаточно богата событиями: в четверг прошло заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), который оставил ставки по евро неизменными. В пятницу Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта до 6,5% годовых. 

К белорусскому рублю подорожали сразу три иностранные валюты, но совсем незначительно. Доллар подорожал за неделю на 0,32%, евро – на 0,22%, российский рубль вырос на 0,25%. 

После трех недель укрепления белорусский рубль снизился к валютной корзине – она выросла на 0,27%.


На следующей неделе рост иностранных валют может продолжиться, но будет незначительным. Доллар может подорожать до 2,05 белорусского рубля, евро вырастет до 2,28. А российский рубль подрастет до 3,20 за 100 российских.
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