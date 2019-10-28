Беларусь не получит последний транш кредита ЕФСР

Как рассказал БелаПАН собеседник в финансовых кругах, сроки доступности кредита прошли. Переговоры о новом кредите также не ведутся, передает "Белсат"





Согласно источнику, Россия, которая является главным донором Евразийского фонда стабилизации и развития, связывает обсуждение финансовых вопросов с программой углубления интеграции между странами.









В мае министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявлял, что условия программы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) полностью выполнены. Он сказал, что в бюджете Беларуси в этом году запланировано привлечение последнего, седьмого транша в размере $ 200 млн по программе с ЕФСР и еще около $ 600 млн от правительства РФ.





Но на днях стало известно, что Беларусь не получит и кредит в $ 600 млн.







