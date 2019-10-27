- Надо подписать с МВФ программу структурной перестройки и реформ, и прежде всего сформулировать новую программу управления госсектором. Министр должен заниматься стратегией, подсказывать предприятиям, на каких международных рынках сложилась наиболее благоприятная конъюнктура, а предприятия должны нести 100-процентную ответственность за производимую продукцию, цену, реализацию.





Надо хотя бы поменять управление госкомпаниями. Заключить новые контракты с правлением госкомпаний, с генеральными директорами: делай все, что угодно, но должна быть прибыль, а не убытки, которые случаются даже в более-менее успешных госкомпаниях, на том же Минском тракторном заводе.









Реализация продукции не идет. Руководство госкомпаний может производить все, что угодно, а МИД, Макей должен обеспечить сбыт продукции? Само предприятие должно создать специальный отдел сбыта своей продукции, думать, что производить, по какой цене. Моя жена искала в Минске садовые ножницы. Нашла белорусские, которые в два раза дороже таиландских, китайских! Белорусские госкомпании попросту неконкурентоспособны.