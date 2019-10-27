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"Горизонту" разрешили продать здание в Минске на Куйбышева

Правительство разрешило пяти предприятиям выставить на аукцион часть своей недвижимости. Соответствующее постановление №717 от 24 октября 2019 года "Об отчуждении имущества" опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Например, холдингу "Горизонт" разрешили продать с аукциона капитальное строение по улице Куйбышева в Минске. Также одобрена продажа здания ОАО "Химремонт" на улице Асаналиева в столице, сооружения Гомельского радиозавода по улице Объездной, 9/20 в Гомеле.

Свое имущество выставят на торги МАЗ и Гомельское объединение "Кристалл".

Концерну "Белнефтехим", Министерству промышленности, Министерству финансов поручили принять меры по реализации постановления, пишет euroradio.fm
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