Факт: на каждые 10 белорусов приходится по 3 машины

Так, по данным на конец 2018 года, на 1000 жителей приходилось 320 автомобилей. Для сравнения: год тому назад было 313 авто, два года — 311, как следует из данных, представленных Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь.





Количество машин на 1000 жителей:





Гродненская область — 363;





Минская обл. — 342;





Брестская обл. — 332;





Минск — 321;





Витебская обл. — 311;





Могилевская обл. — 296;





Гомельская обл. — 278.





(Данные на конец 2018 года)



