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Факт: на каждые 10 белорусов приходится по 3 машины

В последние три года количество автомобильного транспорта в личной собственности белорусов постоянно растет.

Так, по данным на конец 2018 года, на 1000 жителей приходилось 320 автомобилей. Для сравнения: год тому назад было 313 авто, два года — 311, как следует из данных, представленных Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь.

Количество машин на 1000 жителей:

Гродненская область — 363;

Минская обл. — 342;

Брестская обл. — 332;

Минск — 321;

Витебская обл. — 311;

Могилевская обл. — 296;

Гомельская обл. — 278.   

(Данные на конец 2018 года)
officelife.media
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