Факт: на каждые 10 белорусов приходится по 3 машины
В последние три года количество автомобильного транспорта в личной собственности белорусов постоянно растет.
Так, по данным на конец 2018 года, на 1000 жителей приходилось 320 автомобилей. Для сравнения: год тому назад было 313 авто, два года — 311, как следует из данных, представленных Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь.
Количество машин на 1000 жителей:
Гродненская область — 363;
Минская обл. — 342;
Брестская обл. — 332;
Минск — 321;
Витебская обл. — 311;
Могилевская обл. — 296;
Гомельская обл. — 278.
(Данные на конец 2018 года)
14:25 27/10/2019
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