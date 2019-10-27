



"Наша идея имеет принципиально отличную бизнес-модель от аналогичных проектов, прорабатываемых по другим предполагаемым скоростным магистралям. Мы предлагаем это сделать за счет личных и привлеченных средств бизнеса", - сказал Григорий Рапота.





При этом он отметил, что пока принципиальных решений относительно ВСМ Санкт-Петербург - Минск еще не принято. "Сейчас мы находимся на той стадии, когда нужно набрать критическую массу тех людей, которые поддерживают проект, - пояснил госсекретарь. - Идет проработка идеи. Я не буду перечислять всех, с кем мне удалось на эту тему переговорить, отрадно то, что нигде не встречаю даже скепсиса. Полная поддержка идеи. Меня сейчас уже больше волнует не то, поддержат ли ее на политическом уровне, хотя, конечно, это основа, но мне верится, что это будет (политическое решение. - Прим.), сколько то, в какой степени бизнес заинтересован участвовать в этом проекте".





По словам Григория Рапоты, важным фактором строительства магистрали станет государственно-частное партнерство. "Без участия государств строить что-то серьезное невозможно: нужны хотя бы юридическое участие, политическое участие - землеотвод, какие-то стандарты. В этом смысле с государственными структурами будет самое тесное взаимодействие", - добавил он.







