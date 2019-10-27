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Oорs! Средняя зарплата в большей части районов Беларуси ниже 60% по сравнению с Минском

Такой вывод делает в своем докладе эксперт Александр Чубрик на основе анализа данных Белстата.

Oорs!Средняя заработная плата в большей части районов Беларуси ниже 60% по сравнению с Минском Такой вывод делает в своем докладе эксперт Александр Чубрик на основе анализа данных Белстата.

Он сравнивает ситуацию 2005 года и 2018-го. Выводы экономиста гласят о том, что за 13 лет «зарплатная» пропасть между столицей и регионами выросла. На равных с Минском чувствует себя только Солигорский район, где находится производство компании «Беларуськалий».


Также в докладе есть данные опроса, который показывает, что для бизнеса проблема трудовой миграции менее всего заметна в Минске. Кроме того, треть населения чувствует себя уязвимой к риску потери работы или не уверена, что сможет найти работу.
officelife.media
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