Oорs!Средняя заработная плата в большей части районов Беларуси ниже 60% по сравнению с Минском Такой вывод делает в своем докладе эксперт Александр Чубрик на основе анализа данных Белстата.





Он сравнивает ситуацию 2005 года и 2018-го. Выводы экономиста гласят о том, что за 13 лет «зарплатная» пропасть между столицей и регионами выросла. На равных с Минском чувствует себя только Солигорский район, где находится производство компании «Беларуськалий».









Также в докладе есть данные опроса, который показывает, что для бизнеса проблема трудовой миграции менее всего заметна в Минске. Кроме того, треть населения чувствует себя уязвимой к риску потери работы или не уверена, что сможет найти работу.







