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Шестиэтажный недостроенный медцентр предлагается всего за Br51 на аукционе в Гомеле

На очередных электронных торгах, организуемых 5 ноября комитетом "Гомельоблимущество", будет предложено шестиэтажное незавершенное незаконсервированное капитальное строение в Гомеле

Здание имеет площадь более 5,2 тыс. кв.м.

Начальная цена лота составляет всего Br51 (2 базовые величины). 

"Здание можно использовать как объект здравоохранения: открыть специализированный медицинский или диагностический центр. Данное направление, среди представителей бизнеса, всегда пользуется большой популярностью", - отмечают в комитете.

Торги пройдут на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи.
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