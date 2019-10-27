Шестиэтажный недостроенный медцентр предлагается всего за Br51 на аукционе в Гомеле
На очередных электронных торгах, организуемых 5 ноября комитетом "Гомельоблимущество", будет предложено шестиэтажное незавершенное незаконсервированное капитальное строение в Гомеле
Здание имеет площадь более 5,2 тыс. кв.м.
Начальная цена лота составляет всего Br51 (2 базовые величины).
"Здание можно использовать как объект здравоохранения: открыть специализированный медицинский или диагностический центр. Данное направление, среди представителей бизнеса, всегда пользуется большой популярностью", - отмечают в комитете.
Торги пройдут на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи.
10:03 27/10/2019
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