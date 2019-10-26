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Стало известно, кто завладел старейшим кинотеатром Минска «Победа»

В середине сентября старейший кинотеатр Минска «Победа» (не работает около двух лет) в очередной раз выставили на аукцион. 18 октября стало известно, что его наконец выкупили. Правда, название компании тогда не уточнялось.

Теперь источники TUT.by выяснили, кто же стал новым владельцем «Победы»: и это сеть кинотеатров Silver Screen, которая подтвердила данные о покупке.

Сейчас право аренды объекта (сроком на 30 лет) за 2200 рублей перешло компании «Ретро СинемА». Эту структуру создали 3 октября, она зарегистрирована в тех же помещениях, что и компания «Кино Маяк», которая управляет кинотеатром Silver Screen в «Дана Молл».

В Silver Screen не стали отрицать, что их компания купила «Победу»: «На текущем этапе мы находимся на стадии согласования и финализации условий реализации проекта с городскими властями, поэтому пока преждевременно говорить о конкретной концепции и сроках ее реализации».
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