Стало известно, кто завладел старейшим кинотеатром Минска «Победа»

Теперь источники TUT.by выяснили, кто же стал новым владельцем «Победы»: и это сеть кинотеатров Silver Screen, которая подтвердила данные о покупке.





Сейчас право аренды объекта (сроком на 30 лет) за 2200 рублей перешло компании «Ретро СинемА». Эту структуру создали 3 октября, она зарегистрирована в тех же помещениях, что и компания «Кино Маяк», которая управляет кинотеатром Silver Screen в «Дана Молл».





В Silver Screen не стали отрицать, что их компания купила «Победу»: «На текущем этапе мы находимся на стадии согласования и финализации условий реализации проекта с городскими властями, поэтому пока преждевременно говорить о конкретной концепции и сроках ее реализации».



