Финская Olvi предложила €1,25 млн за 4% акций «Лидского пива»

Отметим, что финны предлагают цену значительно превышающую номинал, который составляет 61 рубль 60 копеек за одну акцию. То есть сумма сделки по номиналу могла бы составить свыше 192,5 тыс. рублей. Сейчас предлагается €1,25 млн, или более 2,8 млн рублей. Таким образом, финны готовы на переплату в 14,7 раза.





Как сообщалось, компания «Лидское пиво» уже по факту входит в состав международной группы Olvi. Финскому концерну принадлежит 95,87% акций. Сейчас, если состоится покупка заявленного микропакета, доля финнов составит 100%.





Инвестор предлагает начать покупку 11 ноября и завершить 31 декабря 2019 года. Сделку планируется осуществить через брокера «АСБ Брокер» на Белорусской валютно-фондовой бирже.









По данным на 1 января 2019 года, у ОАО «Лидское пиво» было 75 акционеров. Из них одно юрлицо — нерезидент Беларуси, а остальные — физлица — жители республики. Отсюда вытекает, что скупать оставшийся пакет будут у частных лиц, живущих в Беларуси.





Выручка компании показывает рост: в 2017-м было свыше 163 млн рублей, а по итогам 2018-го — более 192 млн. Чистая прибыль в 2018-м — почти 16,7 млн.







