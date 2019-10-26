В СЭЗ «Минск» построят комплекс по производству продукции медного проката
В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован новый резидент — общество с ограниченной ответственностью «Глобалсервисгрупп», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Это уже 13-й зарегистрированный в этом году в СЭЗ резидент. Предприятие займется реализацией инвестпроекта по производству продукции медного проката. До 2022 года «Глобалсервисгрупп» собирается построить многопрофильный комплекс с объектами производственной и складской инфраструктуры.
10:12 26/10/2019
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