Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В СЭЗ «Минск» построят комплекс по производству продукции медного проката

В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован новый резидент — общество с ограниченной ответственностью «Глобалсервисгрупп», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это уже 13-й зарегистрированный в этом году в СЭЗ резидент. Предприятие займется реализацией инвестпроекта по производству продукции медного проката. До 2022 года «Глобалсервисгрупп» собирается построить многопрофильный комплекс с объектами производственной и складской инфраструктуры.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru