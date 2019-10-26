Это уже 13-й зарегистрированный в этом году в СЭЗ резидент. Предприятие займется реализацией инвестпроекта по производству продукции медного проката. До 2022 года «Глобалсервисгрупп» собирается построить многопрофильный комплекс с объектами производственной и складской инфраструктуры.