12 мировых брендов с темным прошлым

Эксперты Business Insider собрали информацию о различных компаниях и их истории и составили список брендов с темным и противоречивым прошлым.





Они также запросили комментарии в самих компаниях, однако далеко не все ответили на запрос.





Ниже мы расскажем о брендах с темным прошлым.





Hugo Boss

Модный дизайнер Хьюго Босс был активным членом нацистской партии во время Второй мировой войны.





Поэтому нет ничего удивительного в том, что его компания занималась созданием униформы для сил СС и "Гитлерюгенд", зачастую с использованием принудительного труда французских и польских заключенных.





Позже компания пожертвовала деньги в организацию Remembrance, Responsibility and Future Foundation, которая предоставляет репарации тем, кто во время войны принудительно работал.





L'Oréal





Основатель L'Oréal Эжен Шуллер был членом организации La Cagoule.





Это фашистское секретное общество, которое стремилось свергнуть демократическое правительство Франции до начала Второй мировой войны.









Koch





В 1925 г. Фред Кох-старший основал компанию Winkler-Koch Engineering Company, которая стала предшественницей современной Koch Industries.





В книге "Dark Money" Джейн Майер писала о том, что Winkler-Koch собиралась строить нефтеперерабатывающие заводы в нацистской Германии.





В компании Koch Industries ответили за запрос Business Insider и прокомментировали это, заявив, что Эд Кох согласился работать на нефтеперерабатывающей заводе в Гамбурге за шесть лет до того, как Германия вторглась в Польшу.





По их словам, предприниматель быстро покинул Германию после того, как ему стало ясно, что режим Гитлера носит тиранический характер.













IBM









В книге 2001 г. "IBM и Холокост" Эдвин Блэк предположил, что IBM предоставляла дорогостоящую технологическую поддержку нацистской Германии в течение 12 лет. Это предположение было сделано на основе архивных документов.





Представитель IBM заявил, что работа Блэка была опровергнута несколькими учеными. Кроме того, в мпании заявили, что IBM и сотрудники по всему миру считают преступления, совершенные во время нацистского режима, недопустимыми.





Кроме того, представитель компании привел слова Кевина Мэни, который писал о том, что в компании, скорее всего, не знали, для каких целей нацисты использовали технологии.







Chanel

Сразу в двух биографиях известного дизайнера Коко Шанель - "Sleeping with the Enemy: Coco Chanel's Secret War" и "Coco Chanel: An Intimate Life" — делается предположение о том, что Шанель была секретным агентом Барона Ганса Гюнтера фон Динклейджа, офицера немецкой разведки, с которым у нее были отношения во время Второй мировой войны.





Volkswagen, Porsche и Audi

Сегодня автомобильные бренды Volkswagen, Porsche и Audi принадлежат Volkswagen Group. Эти три бренда также имеют темное прошлое, уходящее корнями во времена Второй мировой войны.





Фердинанд Порш был известным немецким инженером и членом нацистской партии. Именно его компания создала известный во всем мире автомобиль "Фольксваген Жук" по заказу Гитлера.





Компанией-предшественницей Audi была Auto Union, которая также использовала принудительный труд во время войны.





Adidas и Puma









Основатели обувных брендов Adidas и Puma были не просто братьями. Адольф и Рудольф Дасслер были членами нацистской партии во времена Второй мировой войны. Изначально братья Дасслер работали вместе, однако затем из-за чего-то поссорились.

Адольф основал Adidas, а Рудольф стал основателем Puma. Однако ни один из братьев не был действительно ярым приверженцем нацизма.





Политические убеждения не помешали основателю Adidas спонсировать афроамериканского спортсмена Джесси Оуэнса во время Олимпийских игр 1936 г. в Берлине. Оуэнс тогда выиграл четыре золотых медали.





Представитель Adidas в комментарии Business Insider заявил, что для Адольфа Дасслера важнее политических взглядов было помогать спортсменам достигать новых вершин и что компания гордится тем, что Дасслер продемонстрировал мужество и храбрость в самые темные и тяжелые времена немецкой истории.









Ford

Генри Форд был американским бизнесменом-инноватором, однако мало кто знает, что он распространял антисемитские взгляды в начале XX века.

Форд купил газету The Dearborn Independent, что позволило ему написать серию статей, в которых он утверждал о еврейском заговоре против Америки.



BMW

Семья Квандт, которая в течение долгого времени являлась крупнейшим держателем акций BMW, во время Второй мировой войны силой отнимала имущество у еврейских предпринимателей.

В 2016 г. компания заявила о "глубочайшем сожалении" относительно того, что ей приходилось использовать рабский труд и поддерживать нацистскую партию производством самолетов и мотоциклов.