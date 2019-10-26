Компания Tesla обошла по капитализации General Motors и BMW

Tesla обнародовала квартальный отчет, согласно которому ее чистая прибыль за III квартал составила более 140 миллионов долларов. В четверг 24 октября акции компании на нью-йоркской бирже выросли в цене на 17,7% - до 317 долларов за одну ценную бумагу.





Таким образом, рыночная капитализация производителя увеличилась до 53 миллиардов долларов, что позволило ей обойти по этому показателю таких гигантов, как General Motors и BMW.





В самой компании заявили, что подобные результаты были достигнуты благодаря ряду мер, в том числе увеличению эффективности производства, а также снижению производственных и материальных затрат.









Ранее руководитель Tesla Motors – бизнесмен Илон Маск пообещал инвесторам, что сможет вывести производителя на безубыточную работу.





По мнению аналитиков, в будущем финансовое положение компании только упрочится: Tesla завершает возведение в Китае большого завода и до конца года планирует реализовать как минимум 300 тысяч электрокаров.



