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Компания Tesla обошла по капитализации General Motors и BMW

Американская компания Tesla Motors, выпускающая одноименные электрокары, обошла по размеру капитализации таких автопроизводителей, как General Motors и BMW.

Tesla обнародовала квартальный отчет, согласно которому ее чистая прибыль за III квартал составила более 140 миллионов долларов. В четверг 24 октября акции компании на нью-йоркской бирже выросли в цене на 17,7% - до 317 долларов за одну ценную бумагу.

Таким образом, рыночная капитализация производителя увеличилась до 53 миллиардов долларов, что позволило ей обойти по этому показателю таких гигантов, как General Motors и BMW.

В самой компании заявили, что подобные результаты были достигнуты благодаря ряду мер, в том числе увеличению эффективности производства, а также снижению производственных и материальных затрат.


Ранее руководитель Tesla Motors – бизнесмен Илон Маск пообещал инвесторам, что сможет вывести производителя на безубыточную работу.

По мнению аналитиков, в будущем финансовое положение компании только упрочится: Tesla завершает возведение в Китае большого завода и до конца года планирует реализовать как минимум 300 тысяч электрокаров.
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