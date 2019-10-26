Такое мнение Минфин РФ высказал в своем письме по итогам рассмотрения предложения МИДа Беларуси о включении в повестку очередного заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства вопроса о компенсации потерь и совершенствовании ценообразования на поставляемую в Беларусь российскую нефть, с которым ознакомился "Интерфакс" . Российское министерство считает нецелесообразным включать такой вопрос в повестку заседания группы.





Как отмечается в письме за подписью замминистра финансов РФ Сергея Сторчака, одним из основополагающих международных договоров в сфере торгово-экономического сотрудничества между РФ и Беларусью является договор о Евразийском экономическом союзе, при заключении которого стороны договорились руководствоваться принципом суверенного равенства государств. Изменение налогового режима внутри страны является суверенным правом РФ, в рамках которого не нарушаются положения международных соглашений, отмечается в письме.





Предложения же Беларуси о компенсации ей потерь в связи с изменениями российского законодательства ограничивают суверенное право РФ на проведение независимой и самостоятельной внутренней политики и не соответствуют принципам договора, полагают в Минфине.









Министерство предлагает решать этот вопрос в рамках реализации "дорожной карты" по унификации, гармонизации и сближению налогового законодательства двух стран, проект которой уже разработан. Проектом предусмотрены мероприятия, итогом которых, по мнению российской стороны, должно стать подписание ряда межправительственных соглашений о применении на территории Беларуси норм Налогового кодекса РФ в отношении всех налогов и сборов, а также налогового администрирования за исключением единичных изъятий, связанных с особенностями белорусской экономики.





Таким образом, при подписании этих соглашений белорусские и российские субъекты предпринимательской деятельности будут находиться в равных налоговых условиях, говорится в письме.





В середине октября Минфин Беларуси оценивал потери республики от налогового маневра в РФ в 2020 году в $400 млн. "На следующий год - $800 млн. Это с учетом накопленных $400 млн в этом году, еще $400 млн на следующий год (потери - ИФ). Это суммарно для экономики", - сообщил министр финансов республики Максим Ермолович. Пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов в ответ на это отметил: "Так называемые потери бюджета Беларуси из-за изменения российского законодательства не относятся к существую зательствам РФ перед республикой, в том числе финансовым".





Суммарные издержки от налогового маневра в 2019-2024 годах белорусская сторона оценивает примерно в $10,5 млрд.









В конце декабря 2018 года премьер РФ Дмитрий Медведев инициировал обновление союзного договора от 1999 года в ответ на предложение белорусского коллеги Сергея Румаса обсудить размер и форму компенсации потерь Беларуси от "налогового маневра". Премьеры парафировали 6 сентября пакет документов по совместным действиям двух стран в рамках реализации договора о союзном государстве, его представят президентам в начале декабря. Как сообщалось, проект программы экономической интеграции предусматривает введение с 1 апреля 2021 года единого Налогового кодекса и Гражданского кодекса на уровне Союзного государства. Планируется, что президенты Беларуси и России подпишут программу интеграции 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие договора о союзном государстве.



