Более половины банков мира могут не пережить экономический спад





Эта ситуация обусловлена возросшей конкуренцией со стороны финансовых стартапов и технологических гигантов.





Такие компании, как американская Amazon.com и китайская Ping An Insurance, пытаются потеснить банки в самых доходных сегментах бизнеса, например, выпуск кредитных карт, и забирают себе потребителей финансовых услуг, приводит мнение экспертов агентство Bloomberg.





Банки выделяют на инновации всего 35% своих бюджетов на информационные технологии, в то время как финтех-компании тратят на это свыше 70%, говорится в ежегодном обзоре McKinsey.











Эксперты рекомендует традиционным банкам предпринимать шаги по развитию технологий, сокращать расходы и передавать часть функций на аутсорсинг, а также укрупняться за счет слияний и поглощений.





Клиентами McKinsey являются крупнейшие компании мира, фирма выступает консультантом в различных сферах (стратегия развития, M&A, аутсорсинг, размещение акций).



