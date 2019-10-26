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Более половины банков мира могут не пережить экономический спад

Более половины банков в мире находятся сейчас в такой слабой позиции, что не переживут новый экономический спад, полагают эксперты McKinsey & Co.


Эта ситуация обусловлена возросшей конкуренцией со стороны финансовых стартапов и технологических гигантов.

Такие компании, как американская Amazon.com и китайская Ping An Insurance, пытаются потеснить банки в самых доходных сегментах бизнеса, например, выпуск кредитных карт, и забирают себе потребителей финансовых услуг, приводит мнение экспертов агентство Bloomberg.

Банки выделяют на инновации всего 35% своих бюджетов на информационные технологии, в то время как финтех-компании тратят на это свыше 70%, говорится в ежегодном обзоре McKinsey.



Эксперты рекомендует традиционным банкам предпринимать шаги по развитию технологий, сокращать расходы и передавать часть функций на аутсорсинг, а также укрупняться за счет слияний и поглощений.

Клиентами McKinsey являются крупнейшие компании мира, фирма выступает консультантом в различных сферах (стратегия развития, M&A, аутсорсинг, размещение акций).
Интерфакс
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