"Беллегпром" продал госдолю в СООО "Белвест"

В пресс-службе концерна агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, договор купли-продажи подписан в пятницу, покупателем, в соответствии с ранее принятым указом №278, выступило ООО "Группа Белвест".





Ранее сообщалось, что в июле президент Беларуси Александр Лукашенко принял указ №278, в соответствии с которым ООО "Группа Белвест" (Беларусь) выкупит у государства долю в размере 55% в уставном капитале СООО "Белвест", которому принадлежат Витебская обувная фабрика, торговые дома в Москве и Санкт-Петербурге.





Госдоля продана по рыночной стоимости и на условиях оплаты в рассрочку в течение пяти лет с даты заключения договора купли-продажи.





Сделка предусматривает инвестиционные обязательства со стороны "Группы Белвест", которая должна вложить до конца 2023 года не менее Br30 млн в модернизацию производства. Также инвестор обязуется сохранить до 1 января 2021 года среднесписочную численность работников фабрики на уровне не ниже, чем в январе 2019 года (2,4 тыс. человек - Прим.).









Кроме того, обязательством группы является создание холдинга "Белвест", в состав которого войдут управляющая компания ООО "Группа Белвест", фабрика СООО "Белвест", общества, отвечающие за реализацию обуви, а также ООО "ЛАЦИТ - Лаборатория цифровых технологий".





Витебская обувная фабрика "Белвест" была одним из первых в СССР совместных предприятий легкой промышленности с иностранным капиталом. В создании участвовали немецкий концерн Salamander и витебское предприятие "Красный Октябрь". В 2002 году Salamander вышел из состава учредителей. С 2003 года "Белвест" работает как белорусско-российское предприятие, принадлежащее концерну "Беллегпром" и российскому ЗАО "Политэкс" (Москва), а с 2011 года - ООО "ИПК Инвестпром" (Москва).





СООО "Белвест" - высокотехнологическое предприятие полного цикла, которое объединяет производственные мощности по выпуску женской и мужской обуви, кожевенное производство, сеть фирменных магазинов в Беларуси и России.





Учредителями ООО "Группа Белвест" являются, по данным СМИ, совладельцы московского ООО "ИПК Инвестпром" Юрий Суманеев (бывший гендиректор ЗАО "Политэкс", гендиректор СООО "Белвест") и Дмитрий Гонцов.