Пока налоговая не смогла найти деньги на счетах фирмы. Также за юрлицом в Беларуси не числится никакой недвижимости и транспортных средств.





Учредители компании в суд пока не являлись. Это Андрей Юрьевич Кушнарев и Александр Иванович Вашкевич. Первый из них, согласно данным из российских реестров, владел 70% в ООО «Техвагонмаш». Основной вид деятельности компании — оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями. В марте 2018 года юрлицо было ликвидировано.





В настоящее время Андрей Кушнарев числится гендиректором московской компании «Нефтехимпромсервис», а ее учредителем является Александр Вашкевич. Основной вид деятельности фирмы — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.



