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Банкротство очередного юрлица Осиповичского вагоностроительного завода: денег на счетах нет

Экономический суд Могилевской области начал производство по делу о банкротстве очередного юрлица, связанного с Осиповичским вагоностроительным заводом. Это СООО «ОВЗ-строй». Судебный процесс инициировала налоговая инспекция. Общий долг компании перед бюджетом составляет более 155 тыс. рублей, из которых около 47,6 тыс. — пеня.

Пока налоговая не смогла найти деньги на счетах фирмы. Также за юрлицом в Беларуси не числится никакой недвижимости и транспортных средств.

Учредители компании в суд пока не являлись. Это Андрей Юрьевич Кушнарев и Александр Иванович Вашкевич. Первый из них, согласно данным из российских реестров, владел 70% в ООО «Техвагонмаш». Основной вид деятельности компании — оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями. В марте 2018 года юрлицо было ликвидировано.

В настоящее время Андрей Кушнарев числится гендиректором московской компании «Нефтехимпромсервис», а ее учредителем является Александр Вашкевич. Основной вид деятельности фирмы — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
Officelife.media
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