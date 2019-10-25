Индустриальный парк «Великий камень» признали проектом года в Восточной Европе
Китайско-белорусский «Великий камень» стал индустриальным проектом года в Восточной Европе по версии агентства EuropaProperty.
Церемония вручения наград 9-й ежегодной премии EuropaProperty CEE Investment Awards состоялась 24 октября в Варшаве.
Как отметил глава EuropaProperty Крэйг Смит, в агентстве посчитали «Великий камень» самой передовой и важной индустриальной площадкой не только в Беларуси, но и в регионе Восточной Европы.
- После подписания соглашения с Китаем и до настоящего времени он из года в год демонстрирует высокую динамику развития, эффективность планирования и управления масштабными проектами, - отметил Крэйг Смит. - Мы хотели бы признать достижения парка и важность на рынке в привлечении компаний из Азии, России, Западной Европы и США.
EuropaProperty - ведущее информационно-аналитическое агентство в сфере коммерческой недвижимости и связанных отраслей в регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, странах Балтии, России и СНГ, пишет БЕЛТА.
18:42 25/10/2019
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