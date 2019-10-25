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Уран для БелАЭС могут привезти уже в ноябре

Завоз ядерного топлива для загрузки первого энергоблока БелАЭС может состояться в ноябре-декабре текущего года.


Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Запад" в ходе "горячей линии" директор департамента по ядерной энергетике министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович.

"Пока наш генподрядчик (АСЭ – ИФ) заявляет, что это (завоз топлива – ИФ) может быть даже в ноябре, может в декабре. Но сейчас мы не видим полной готовности организационной и документальной", - сказал Полюхович.

Между тем, по его словам, точная дата завозки ядерного топлива не может быть озвучена, поскольку относится к государственным секретам. "Поскольку перевозка топлива – это перевозка особо опасного груза, который охраняется внутренними войсками, ее график и маршрут не могут быть озвучены", - отметил он.

Полюхович подтвердил, что в случае завоза топлива на БелАЭС до конца этого года "в январе может состояться операция физического пуска ядерной установки". 

Он пояснил, что это предусматривает загрузку топлива в ядерный реактор, испытание активной зоны, выход на так называемый критический уровень, при котором фиксируется самоподдерживающая цепная реакция и последующий вывод реактора на 5%-ю мощность для проверки систем внутреннего контроля и проверка системы аварийной защиты.


Как сообщалось, первая партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ"). 

В этой партии 163 тепловыделяющие сборки предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв.
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