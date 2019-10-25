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Так нужен или нет? В Кремле утверждают, что переговоры о кредите в $600 млн все-таки ведутся

Россия и Беларусь продолжают переговоры по запрошенному Минском кредиту на 600 миллионов долларов с учетом ранее выданных средств, заявил в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы отслеживаем эту информацию. Контакты с белорусской стороной продолжаются. Мы не можем ничего сказать про кредитование у китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей. 

Что касается контактов с Москвой - они будут продолжаться, это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выделенных кредитных линий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Москве за заявлениями Минска о том, что Беларусь больше не рассчитывает на российский кредит и ведет переговоры с Китаем.

В октябре прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Беларуси на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией, передает ria.ru


 

Позже в Минске заявили, что договорились с Москвой о выделении госкредита в 2019 году, следующая стадия – заключение соответствующего соглашения. Однако документ так и не был подписан - в Москве заявили, что выделение кредита возможно после подписания документов по "углубленной интеграции"

Сегодня министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что Минск не ведет переговоров с РФ о кредите на $600 млн, подчеркнув, что у Беларуси нет необходимости в политических кредитах.  

Он также подтвердил, что Беларусь рассчитывает в 2019 году получить китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов.
"Белорусский партизан"
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