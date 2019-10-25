Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пинским спичкам конец?

В столице Полесья ходят разговоры о том, что прекращается выпуск пинских спичек.


«С первого января ПДО (так раньше называлась холдинговая компания «Пинскдрев», прим. ред.) прекращает производство спичек. Фабрика две войны пережила, а суверенную Беларусь нет. Правда, это не точно, даже инженерно-технические работники об этом не очень распространяются» - такая информация поступила Медиа-Полесью от читателя.

Мы решило выяснить так ли это, ведь спички в Пинске выпускаются с 1892 года. Конечно, это дело собственника закрывать или нет свой возможно неприбыльный бизнес, но жалко, если ещё одна живая страница истории города перестанет существовать.

Оперативно у сотрудников холдинга «Пинскдрев» информацию получить не удалось. Люди, отвечавшие по контактным телефонам, указанным на сайте компании, не подтверждают и не опровергают слухи. Говорят, что такие сведения может дать только самое высокое начальство.


Поэтому мы направили официальный электронный запрос генеральному директору ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Ждём ответа.
Источник: media-polesye.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru