Пинским спичкам конец?





«С первого января ПДО (так раньше называлась холдинговая компания «Пинскдрев», прим. ред.) прекращает производство спичек. Фабрика две войны пережила, а суверенную Беларусь нет. Правда, это не точно, даже инженерно-технические работники об этом не очень распространяются» - такая информация поступила Медиа-Полесью от читателя.





Мы решило выяснить так ли это, ведь спички в Пинске выпускаются с 1892 года. Конечно, это дело собственника закрывать или нет свой возможно неприбыльный бизнес, но жалко, если ещё одна живая страница истории города перестанет существовать.





Оперативно у сотрудников холдинга «Пинскдрев» информацию получить не удалось. Люди, отвечавшие по контактным телефонам, указанным на сайте компании, не подтверждают и не опровергают слухи. Говорят, что такие сведения может дать только самое высокое начальство.









Поэтому мы направили официальный электронный запрос генеральному директору ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Ждём ответа.







