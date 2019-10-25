Доллар продолжил расти
Курс доллара вырос в третий раз подряд, а евро и рубль РФ уступили белорусскому рублю на торгах БФВБ
Торги на белорусской валютной бирже в пятницу завершились падением белорусского рубля к доллару. Евро и рубль РФ подешевели. Валютная корзина просела в цене на 0,04%.
Курс доллара вырос на 0,0029 рубля до 2,0453 BYN/USD. В результате укрепления на трёх торгах подряд американская валюта взобралась на максимум за 8 дней.
Курс евро снизился на 0,0027 рубля до 2,2730 BYN/EUR.
Курс российского рубля понизился на 0,0031 BYN до 3,1964 BYN/100 RUB.
Центробанк России
К полудню на торгах Мосбиржи сложились следующие курсы основных валют:
курс доллара поднялся на 14 копеек до 63,9966 российских рублей;
курс евро вырос на 2 копейки до 71,1600 российских рублей.
ЦБ РФ будет учитывать эти значения при определении официальных курсов на выходные и понедельник 28 октября.
Источник: select.by
13:48 25/10/2019
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