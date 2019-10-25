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Доллар продолжил расти

Курс доллара вырос в третий раз подряд, а евро и рубль РФ уступили белорусскому рублю на торгах БФВБ

Торги на белорусской валютной бирже в пятницу завершились падением белорусского рубля к доллару. Евро и рубль РФ подешевели. Валютная корзина просела в цене на 0,04%.

Курс доллара вырос на 0,0029 рубля до 2,0453 BYN/USD. В результате укрепления на трёх торгах подряд американская валюта взобралась на максимум за 8 дней.

Курс евро снизился на 0,0027 рубля до 2,2730 BYN/EUR.

Курс российского рубля понизился на 0,0031 BYN до 3,1964 BYN/100 RUB.


Центробанк России

К полудню на торгах Мосбиржи сложились следующие курсы основных валют:

курс доллара поднялся на 14 копеек до 63,9966 российских рублей;
курс евро вырос на 2 копейки до 71,1600 российских рублей.
ЦБ РФ будет учитывать эти значения при определении официальных курсов на выходные и понедельник 28 октября. 
Источник: select.by
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