Минфин: Минск не ведет переговоров с РФ о кредите на $600 млн - в политических кредитах нет необходимости
Минск не ведет переговоров с Москвой по кредиту правительства РФ на сумму до $600 млн, заявил сегодня министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Напомним, кредит на такую сумму нужен Беларуси для рефинансирования долгов.
"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита не рассчитываем", - сказал Максим Ермолович.
Касаясь источников финансирования, Максим Ермолович подчеркнул, что Беларусь ими обеспечена в текущем году, есть четкое понимание по этим источникам на 2020 год.
"Необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", - цитирует министра БелТА.
Любопытно, что на получение этих денег белорусские власти рассчитывали еще год назад, однако тогда в России вспомнили о "союзном договоре" и выставили главным условием выделения кредита "углубленную интеграцию".
Через какое-то время после этого в Минске заявили о предварительной договоренности с Китаем о кредите в $500 млн.
"Белорусский партизан"
11:31 25/10/2019
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