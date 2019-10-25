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Минфин: Минск не ведет переговоров с РФ о кредите на $600 млн - в политических кредитах нет необходимости

Минск не ведет переговоров с Москвой по кредиту правительства РФ на сумму до $600 млн, заявил сегодня министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Напомним, кредит на такую сумму нужен Беларуси для рефинансирования долгов.

Минфин: Минск не ведет переговоров с РФ о кредите на $600 млн - в политических кредитах нет необходимости
"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита не рассчитываем", - сказал Максим Ермолович.

Касаясь источников финансирования, Максим Ермолович подчеркнул, что Беларусь ими обеспечена в текущем году, есть четкое понимание по этим источникам на 2020 год. 

"Необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", - цитирует министра БелТА.

Любопытно, что на получение этих денег белорусские власти рассчитывали еще год назад, однако тогда в России вспомнили о "союзном договоре" и выставили главным условием выделения кредита "углубленную интеграцию". 

Через какое-то время после этого в Минске заявили о предварительной договоренности с Китаем о кредите в $500 млн.
"Белорусский партизан"
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