"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита не рассчитываем", - сказал Максим Ермолович.

Касаясь источников финансирования, Максим Ермолович подчеркнул, что Беларусь ими обеспечена в текущем году, есть четкое понимание по этим источникам на 2020 год.

"Необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", - цитирует министра БелТА.





Любопытно, что на получение этих денег белорусские власти рассчитывали еще год назад, однако тогда в России вспомнили о "союзном договоре" и выставили главным условием выделения кредита "углубленную интеграцию".





Через какое-то время после этого в Минске заявили о предварительной договоренности с Китаем о кредите в $500 млн.



