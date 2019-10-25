«Да, мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов. Согласовали соглашение, в основном текст. Можно сказать, что 100% согласовали», – сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Белорусские чиновники ранее говорли, что договор будет подписан в ходе визита в Казахстан Александра Лукашенко. Но в Нур-Султане отмечают, что для того, чтобы договор был подписан, необходимо проведение внутригосударственных процедур. В соглашении нет и информации объемах поставок.









«Мы предоставим нашим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями. Прежде всего, это наши нефтедобывающие компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане», — заключил Бозумбаев.





Главным препятствием для Казахстана являлось предостережение, что Беларусь будет реэкспортировать казахстанскую нефть и нефтепродукты, как это делалось с российской нефтью. Но официальному Минску удалось убедить своих коллег, что они не пойдут на такой шаг.



