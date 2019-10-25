Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Казахстан и Беларусь достигли соглашения о поставках нефти. Но не подписали

Соглашение достигнуто, но подписания пока не будет. Беларусь и Казахстан достигли соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов. Официальный Минск обещает не реэкспортировать казахстанскую нефть. Об этом сообщает сайт vlast.kz.

«Да, мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов. Согласовали соглашение, в основном текст. Можно сказать, что 100% согласовали», – сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Белорусские чиновники ранее говорли, что договор будет подписан в ходе визита в Казахстан Александра Лукашенко. Но в Нур-Султане отмечают, что для того, чтобы договор был подписан, необходимо проведение внутригосударственных процедур. В соглашении нет и информации объемах поставок.


«Мы предоставим нашим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями. Прежде всего, это наши нефтедобывающие компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане», — заключил Бозумбаев.

Главным препятствием для Казахстана являлось предостережение, что Беларусь будет реэкспортировать казахстанскую нефть и нефтепродукты, как это делалось с российской нефтью. Но официальному Минску удалось убедить своих коллег, что они не пойдут на такой шаг.
Тамара Вааль
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru