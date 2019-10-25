Глава Роснефти предсказывает глобальную валютную войну

Об этом заявил на Евразийском экономическом форуме в Вероне глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает РБК





По его словам, все участники рынка сейчас недооценивают риски нестабильности, а мировая экономика впервые в истории столкнулась с таким набором угроз. Последствия же глобальной валютной войны, по мнению Сечина, могут быть крайне непредсказуемыми.





«На фоне предстоящих через год выборов администрация США может принять новые меры, чтобы «сделать Америку великой». Так, около двух недель назад ФРС объявила о планах направлять ежемесячно до $60 млрд на приобретение долговых обязательств правительства США для финансирования бюджета. Это приведет к избыточному вливанию долларов в мировую экономику», — отметил Сечин.









В середине октября Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что темпы роста мировой экономики замедляются на фоне эскалации геополитической напряженности и появления новых барьеров в международной торговле, в том числе из-за противостояния между США и Китаем. Согласно обновленному прогнозу МВФ в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.





18 октября Национальное бюро статистики КНР (National Bureau of Statistics of China, NBS) сообщило, что в третьем квартале 2019 года темпы роста ВВП страны замедлились до 6% в годичном исчислении. По данным издания South China Morning Post (SCMP), последний индикатор оказался ниже ожиданий аналитиков (прогнозировали 6,1%) и стал минимальным с начала публикации данных в марте 1992 года.