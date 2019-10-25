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Рынок акций Беларуси сократился за 3 квартала до $144 млн. Это слезы

Рынок акций Беларуси за 9 месяцев 2019 года сократился на 32%, до 294,2 млн рублей. При этом объем сделок купли-продажи акций уменьшился на 63%, до 91 млн. Больше всего снизился объем продажи бумаг открытых акционерных обществ — на 70%, до 31,5 млн. Продажи бумаг ЗАО сократились на 59%, до 59,5 млн.

Объем иных операций с акциями вырос на 11%, до 203,3 млн рублей.

Как пояснил Office Life зампредседателя правления БВФБ Борис Фридман, отрицательная динамика на рынке связана с отсутствием крупных сделок, увеличением госдоли в ОАО в результате проведения реструктуризации, консолидацией пакетов крупных игроков, в результате чего сокращается доля бумаг в свободном обращении.


Похожая ситуация в Словении, Албании. В Албании сокращение операций с акциями привело к закрытию биржи на несколько лет. Приватизация велась в интересах только стратегических инвесторов, люди пострадали от финансовых пирамид, в результате изменился менталитет населения, и рынок акций не может восстановиться. У нас ситуация похожая.
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