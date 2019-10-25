Рынок акций Беларуси сократился за 3 квартала до $144 млн. Это слезы

Объем иных операций с акциями вырос на 11%, до 203,3 млн рублей.





Как пояснил Office Life зампредседателя правления БВФБ Борис Фридман, отрицательная динамика на рынке связана с отсутствием крупных сделок, увеличением госдоли в ОАО в результате проведения реструктуризации, консолидацией пакетов крупных игроков, в результате чего сокращается доля бумаг в свободном обращении.









Похожая ситуация в Словении, Албании. В Албании сокращение операций с акциями привело к закрытию биржи на несколько лет. Приватизация велась в интересах только стратегических инвесторов, люди пострадали от финансовых пирамид, в результате изменился менталитет населения, и рынок акций не может восстановиться. У нас ситуация похожая.