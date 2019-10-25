Основатель Amazon Джефф Безос в ночь на пятницу перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет американский Forbes.





Вечером в четверг Amazon отчитался о результатах за третий квартал, сообщив, что операционный доход снизился до $3,2 млрд с $3,7 млрд за тот же период прошлого года. Квартальная чистая прибыль снизилась до $2,1 млрд против $2,9 млрд за тот же отчетный период в 2018 году. Компания объяснила, что вкладывает значительные средства в логистику и инфраструктуру, чтобы подписчики сервиса Amazon Prime могли получать посылки в течение одного дня. Еще в предыдущем квартале Amazon указывала, что потратила на работу над этим проектом «немного» больше, чем планировала. Изначально речь шла о $800 млн. Компания не сообщила, сколько потратила на проект в третьем квартале, но финансовый директор Брайан Олсавски рассказал, что в четвертом квартале Amazon планирует потратить $1,5 млрд. Американский Forbes предполагает, что эти деньги пойдут именно на проект доставки в течение одного дня.









Отчет Amazon разочаровал инвесторов. Акции компании после выхода отчета подешевели на 7%. Состояние Джеффа Безоса в рейтинге Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, сократилось с $111 млрд до $103,9 млрд. В результате он переместился с первого на второе место в списке богатейших людей мира Forbes Real-Time. На первом месте теперь — сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Его состояние, согласно Forbes Real-Time, оценивается в $105,7 млрд.





Квартальный отчет — не единственная причина, почему основатель Amazon больше не №1 в списке Forbes Real-Time. Ранее в этом году он отдал четверть своей доли бывшей жене Маккензи, сделав ее одной из богатейших женщин в мире. Ее состояние Forbes оценивает в $32,7 млрд.





Безос стал самым богатым человеком в мире в рейтинге Forbes в 2018 году. Он также оказался первым миллиардером, состояние которого оказалось выше $100 млрд. Прошлой осенью при составлении рейтинга богатейших американцев Forbes оценил состояние основателя Amazon в $160 млрд.