Ее основатель Владимир Лахтенков был финалистом национального конкурса «Предприниматель года 2014», а сейчас в отношении «Связьинформсервиса» действует 145 исполнительных производств, пише т Завтра твоей страны.





Как сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, «дело «Связьинформсервиса» рассматривается в Экономическом суде г. Минске. Инициатором иска стала компания -кредитор «БелТехСвязьДеталь Мн». Ее заявление поддержал другой кредитор «Связьинформсервиса» — Минское городское управление Фонда социальной защиты населения.





Согласно документам судебного заседания, задолженность компании только перед Фондом соцзащиты составляет около 100 тыс. рублей. В суде было озвучено, что всего в отношении должника возбуждено 145 исполнительных производств по заявлениям различных взыскателей, а сумма остатка задолженности перед ними составляет около 1,65 млн рублей, свыше 285 тыс. долларов и 360 тыс. евро.









Представитель ответчика в суд не явился и не представил доказательства, опровергающие доводы кредитора о наличии у него устойчивой неплатежеспособности. Суд принял решение «провести анализ финансового состояния и платежеспособности должника для определения наличия оснований для открытия конкурсного производства» (соответствующее заседание намечено на 12 ноября). А до 12 декабря на предприятии будет введен защитный период.





Компания «Связьинформсервис» — один из старейших и некогда крупнейших игроков на телекоммуникационном рынке страны. Она была создана бывшим сотрудником «Белсвязьстроя» Владимиром Лахтенковым в 1992 году и стала ядром международного холдинга SIS Group International. Холдинг вел бизнес в семи странах и занимался строительством технологических сетей связи, систем безопасности и автоматизации, производством телекоммуникационного оборудования (включая планшеты), разработкой программного обеспечения и дистрибуцией телекоммуникационного оборудования.





«Связьинформсервис» долгое время была ключевым партнером немецкой корпорации Siemens на белорусском рынке.





В 2014 году основатель «Связьинформсервиса» и один из владельцев SIS Group International вошел в число кандидатов национального конкурса «Предприниматель года», который раз в два года проводит белорусское подразделение EY.









В 2015 году сообщалось, что холдинг получил крупный заказ на строительство инфраструктуры (телекоммуни ционной и контактной сетей, систем сигнализации, централизации и блокировки) для грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Примерно с середины 2010-х годов на рынке появилась информация и о проблемах у бизнесмена, которые в итоге привели компанию «Связьинформсервис» в суд.



