Казахстан отказал Беларуси в реэкспорте нефтепродуктов из своей нефти

Об этом сообщил в пятницу министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает ТАСС





"Да, мы согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов. Точка. Согласовали соглашение, в основном текст. Можно сказать, что 100% согласовали", - сказал Бозумбаев.





Он отметил, что в соглашении не будут указаны конкретные объемы поставок, но "будут правила, условия, как это будет делаться".





"Мы предоставим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями, прежде всего, это наши нефтедобывающие компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане", - уточнил глава Минэнерго.





Бозумбаев подчеркнул, что с белорусской стороной удалось достичь соглашения о невозможности реэкспорта нефтепродуктов.









Пo его словам, соглашение пока не будет подписано, так как оно требует внутригосударственного согласования.





"Сейчас не будет [подписано], потому что нужно внутригосударственные процедуры сначала [пройти]", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос, будет ли подписано соглашение с Беларусью в ходе встречи президентов двух стран в Нур-Султане.





Ранее заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил журналистам, что белорусская сторона проявила интерес к поставкам нефти и нефтепродуктов суммарным объемом порядка 3,5 млн тонн в год.