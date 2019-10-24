Украинские СМИ пишут, что Беларусь поставила ядовитый картофель





Сотрудники Госпродпотребслужбы уже заявили, что большой объём ядовитого картофеля был завезен в Украину из Беларуси. Один из продавцов рассказал, как отличить хороший картофель от опасного продукта. Эти знания полезны и белорусам, так как вряд ли на наши рынки поставляется картофель лучшего качества, чем на экспорт.





При покупке картофеля нужно разрезать его и посмотреть, что внутри. Если вы увидите темные вкрапления, а также небольшие дыры, значит такой продукт не годен для употребления.