Украинские СМИ пишут, что Беларусь поставила ядовитый картофель
На киевских рынках появился импортный картофель, который завезли в страну из-за низкой урожайности и очень высоких цен. Как информирует replyua.net со ссылкой на сайт «Сегодня», на столичных рынках специалисты уже провели проверку и обнаружили в некоторых образцах картофеля высокое содержание нитратов - оно превышает норму в 2 раза.
Сотрудники Госпродпотребслужбы уже заявили, что большой объём ядовитого картофеля был завезен в Украину из Беларуси. Один из продавцов рассказал, как отличить хороший картофель от опасного продукта. Эти знания полезны и белорусам, так как вряд ли на наши рынки поставляется картофель лучшего качества, чем на экспорт.
При покупке картофеля нужно разрезать его и посмотреть, что внутри. Если вы увидите темные вкрапления, а также небольшие дыры, значит такой продукт не годен для употребления.
21:36 24/10/2019
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