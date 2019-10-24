Экс-советник Путина рассказал о вывезенном из России $1 трлн









За последние 30 лет отток капитала из России составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн. Об этом на форуме «Россия — Африка» заявил бывший советник президента РФ, перешедший на работу министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.





Глазьев пояснил, что к масштабному выводу капитала из страны привела макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом.





«Речь идет о том, к чему привело следование рекомендациям МВФ при проведении макроэкономической политики. $1 трлн — это объем вывода капитала из России за 30 лет, со всего постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн», — цитирует Глазьева ТАСС. По его словам, потери понесла и Африка, которая также следовала рекомендациям МВФ.









Для улучшения экономической ситуации, по его словам, необходимо опираться на собственные ключевые сферы — недра и инфраструктуру. «Во вторых, иметь стратегические планы развития. И в-третьих, иметь возможность финансирования собственного развития», — отметил министр ЕЭК.





Как сообщалось ранее, Глазьев покинул администрацию президента, поскольку его идеология экономического развития не встречала поддержки и не реализовывалась. Он резко выступал против денежно-кредитной политики Центробанка. Например, в 2016 году он заявил, что российская макроэкономическая система подобна больному с инфарктом миокарда. Также он активно выступал против плавающего курса рубля и предлагал заморозить доллар на одном конкретном уровне.