Столица кончается. Кто и чем будет застраивать Минский район?

В дальнейшем новым минчанам придется расселяться на территории между МКАД и МКАД-2.





Эту, «радостную» для столичных очередников новость, поведал на пресс-конференции в Доме прессы главный архитектор Минской области Вадим Николаенко.





Видимо, в этом и заключается ответ на вопрос, почему страждущим индивидуальным застройщикам чиновники, начиная с 2016 года и до последнего момента, отказывают в предоставлении участков под частные дома и коттеджи. Ведь 98 % участков в пристоличном районе (включая Ратомку, Хатежино, Боровляны и т.д.) как раз и находятся между двумя кольцевыми. Застраивать их предполагается максимально осмысленно и даже «трепетно».





С одной стороны, по состоянию на октябрь, одних только очередников на участки в Минском районе — около 17 тысяч. Так что отдать эти земли частным лицам вроде бы можно. Но к чему это приведет? Есть риск, что за непродолжительное время за счет «эстетики индивидуальных проектов» прилегающие к Минску земли превратятся в чайна-таун или караван-сарай.









Большие территории района, по словам Вадима Николаенко, никого не должны вводить в заблуждение. Установка «сверху» проста: не затрагивать строительством земли сельхозназначения и строить в населенных пунктах. А без учета сельхозугодий свободного места за МКАД не так уж и много.





Еще одним сдерживающим фактором является отсутствие «социальной» и инженерной инфраструктуры в местах предполагаемых участков под застройки.





Более рациональным в этой ситуации будут действия, связанные с комплексной застройкой свободных участков, к примеру, таунхаусами от одного застройщика. Тем более что у каждого из них (и государственных, и негосударственных), как сказал, главный архитектор Минской области, уже есть типовые проекты, стоимостью 1000-1200 руб. за м2. И тут же добавил:





— Правда, логистика такова, что, к примеру, Солигорский ДСК может оказаться «за бортом».





Вероятно, такие проекты достанутся местным застройщикам, тому же государственному МАПИДу.





Частным строительным компаниям и девелоперам в качестве «утешительного приза» будет предложено заняться Смолевичами, Фаниполем и Руденском, генплан которых претерпевает в настоящее время изменения.





Дело в том, что нынешние генпланы городов-спутников Минска делали упор на высотное строительство, но оно себя не оправдало. С большим трудом заселили один дом в Смолевичах.









Зато участки под индивидуальное жилье в Смолевичах н од разобрал «как горячие пирожки». Об этом говорят и цифры: из 1,015 млн построенных кв.м в Минском районе порядка 800 тыс. (более 70%) — именно индивидуальное жилье. И цифры эти практически повторяют себя на протяжении всех последних лет. Т.е. в городах-спутниках развиваться будет малоэтажное строительство.











