Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Транснефть" опровергает Лукашенко

«Транснефть» не получала обращений ни от Казахстана, ни от белорусской стороны по поводу допуска в трубу казахстанской нефти для поставок в Беларусь.


Об этом Office Life сообщили в пресс-службе «Транснефти».

«У нас информации о желании сторон нет», — сказал пресс-секретарь Игорь Демин.

Представитель «Транснефти» предположил, что если Беларусь и Казахстан подпишут соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов, то договориться об их транспортировке по трубе «Транснефти» никогда не поздно.

«Профицит в трубе есть, поэтому проблемы нет», — сказал И.Демин.

Напомним, ранее в интервью казахстанскому агентству «Хабар» глава Беларуси выставил претензии России, которая, по его словам, не пропускает казахстанскую нефть в Беларусь.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru