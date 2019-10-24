"Транснефть" опровергает Лукашенко









«У нас информации о желании сторон нет», — сказал пресс-секретарь Игорь Демин.





Представитель «Транснефти» предположил, что если Беларусь и Казахстан подпишут соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов, то договориться об их транспортировке по трубе «Транснефти» никогда не поздно.





«Профицит в трубе есть, поэтому проблемы нет», — сказал И.Демин.





Напомним, ранее в интервью казахстанскому агентству «Хабар» глава Беларуси выставил претензии России, которая, по его словам, не пропускает казахстанскую нефть в Беларусь.