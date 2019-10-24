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Что-то не так: средняя зарплата в Беларуси падает второй месяц подряд

Средняя номинальная начисленная зарплата в Беларуси в сентябре составила 1108,5 рубля. Она снизилась в сравнении с августом на 9,3 рубля.

Что-то не так: средняя зарплата в Беларуси падает второй месяц подряд
Зарплата падает уже второй месяц назад. С июля, когда показатель достиг пика, но снизился с тех пор на 20 рублей.

В сравнении с аналогичным месяцев прошлого года реальная зарплата выросла на 8,6%, сообщает Белстат.

В Минске средняя зарплата в сентябре составила 1 516,2 рубля, в Минской области — 1 117,3 рубля. 

Во всех областях она теперь превышает 900 рублей. Наиболее низкий показатель в Могилевской области. Здесь средняя в сентябре составила 930,9 рубля.

Средняя зарплата в IT в сентябре составила 4 099,8 рубля. В реальном выражении, с учетом инфляции, она сократилась в сравнении с аналогичным месяцем 2018 года на 0,9%.

Вторая по размерам зарплата у работников воздушного транспорта. Она составила в сентябре 3 311,5 рубля, или на 14,5% больше, чем год назад. Третье место у вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования — 2 118,2 рублей (-14,2%).


Средняя зарплата в сельском хозяйстве составила 802,5 рубля, в обрабатывающей промышленности — 1 170,5 рубля.

Самая низкая средняя зарплата, по Белстату, у работников парикмахерских и салонов красоты — 597,1 рубля. Библиотекари, музейные и архивные работники получили 646,1 рубля, а соцработники — 665 рублей.

Средняя зарплата в здравоохранении составила 935,7 рубля, а в образовании — 802,6 рубля.
Источник: reform.by
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