Инфицирование происходит по следующей схеме. На электронную почту предприятий якобы от партнеров приходят «фишинговые» письма под видом различных документов.





Пренебрегая минимальными правилами информационной безопасности, сотрудники предприятия открывают прикрепленный файл и тем самым активируют действие вредоносной программы. Последняя собирает конфиденциальную информацию и передает ее на управляющий сервер.





В последующем при подключении сотрудником предприятия электронного USB-ключа системы «Клиент-банк» на экране появляется заставка якобы об обновлении операционной системы.





На самом деле в это время происходит формирование и отправка в банк платежного поручения на перевод финансовых средств на подставные счета физических или юридических лиц.





Только за последнюю неделю сотрудники управления «К» МВД Беларуси зафиксировали пять фактов хищений на общую сумму более 100 000 рублей, сообщает МВД.







