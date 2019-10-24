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ЕРИП запускает биометрическую аутентификацию: вход по лицу и голосу

Пилотный проект по биометрической идентификации пользователей, запуск которого анонсировали этой весной, заработает уже на следующей неделе.


Участвовать пока будут три банка — Приорбанк, БПС-Сбербанк и БелВЭБ. После завершения пилотного проекта воспользоваться системой сможет любой банк — участник межбанковской системы идентификации.


В ЕРИП подчеркивают, что пока речь идет именно о биометрической аутентификации, а не идентификации. Иными словами, система сможет проверить подлинность данных клиента. Работать она будет на базе межбанковской системы идентификации (МСИ).

— Чтобы воспользоваться биометрической аутентификацией, клиенту предварительно необходимо будет зарегистрировать в личном кабинете МСИ свои биометрические контрольные шаблоны лица и голоса, — рассказывают в ЕРИП. — После регистрации клиенту будет доступна возможность аутентификации в приложениях банков, подключивших данный способ аутентификации своих клиентов, при котором клиенту необходимо будет записать видеоизображение своего лица и произнести случайную парольную фразу. 

Полученные данные будут сопоставляться с сохраненными в личном кабинете МСИ биометрическими контрольными шаблонами, по результатам чего будет приниматься решение об успешном либо неуспешном прохождении аутентификации.
Источник: tut.by
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